Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: هذا ما سنصر عليه أوكرانيا في المفاوضات

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1395627-638888899771026621.jpg
Doc-P-1395627-638888899771026621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في إسطنبول سيصر على وقف إطلاق النار الفوري.
Advertisement
 
وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "سوف نصر على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل".
 
ومن المقرر أن يعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مساء اليوم الأربعاء في إسطنبول. وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الموضوع الرئيسي للمناقشة سيكون مشاريع مذكرات التفاهم للبلدين. وفي المذكرة التي تم تسليمها خلال الجولة الثانية، عرض الجانب الروسي سلسلة من شروطها لوقف إطلاق النار. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يرفض المفاوضات مع روسيا في هذا البلد
lebanon 24
23/07/2025 21:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قالته ايران عن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة
lebanon 24
23/07/2025 21:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني: مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه تعثرا نتيجة إصرار اسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب
lebanon 24
23/07/2025 21:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: مفاوضات هدنة غزة تتعثر بسبب إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب
lebanon 24
23/07/2025 21:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:10 | 2025-07-23
14:00 | 2025-07-23
13:20 | 2025-07-23
13:17 | 2025-07-23
13:00 | 2025-07-23
12:21 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24