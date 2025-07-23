زيلينسكي: هذا ما سنصر عليه أوكرانيا في المفاوضات

قال الرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء إن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع في إسطنبول سيصر على وقف إطلاق النار الفوري.

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وكتب في قناته على " ": "سوف نصر على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والشامل".

ومن المقرر أن يعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مساء اليوم الأربعاء في إسطنبول. وصرح الناطق باسم أن الموضوع للمناقشة سيكون مشاريع مذكرات التفاهم للبلدين. وفي المذكرة التي تم تسليمها خلال الجولة الثانية، عرض الجانب الروسي سلسلة من شروطها لوقف إطلاق النار. (روسيا اليوم)