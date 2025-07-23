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زيارة فنية من وكالة الطاقة الذرية إلى إيران قريباً

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:57
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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، أن طهران وافقت على استقبال فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف مناقشة "آلية جديدة" لتنظيم العلاقة بين الجانبين.
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وتابع لصحفيين خلال زيارة لنيويورك "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".
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