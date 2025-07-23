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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لم يعد هناك أي مظاهر للحياة في عزة

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:24
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أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل دمرت كل شيء في غزة، متهماً إياها بتعمد استهداف المدنيين الجوعى في القطاع.
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وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، قال: "غزة مدمرة بالكامل.. ولم يعد هناك فيها أي مظاهر للحياة".

أضاف "ندعو الآن لتشكيل تحالف من الراغبين في إنهاء مآساة غزة".
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