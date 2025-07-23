مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لم يعد هناك أي مظاهر للحياة في عزة

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أعلن مندوب لدى ، ، إن دمرت كل شيء في غزة، متهماً إياها بتعمد استهداف المدنيين الجوعى في القطاع.وخلال جلسة لمجلس الأمن حول والقضية ، قال: "غزة مدمرة بالكامل.. ولم يعد هناك فيها أي مظاهر للحياة".أضاف "ندعو الآن لتشكيل تحالف من الراغبين في إنهاء مآساة غزة".