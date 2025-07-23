سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها ضمن خطة أحادية

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قال ، أن الوقت قد حان لإغلاق الباب نهائيا أمام أي صفقة جزئية مع حركة ، داعيا إلى احتلال بالكامل وتنفيذ "خطة المدينة الإنسانية".وطالب رئيس الوزراء ، بإصدار أوامر للجيش لاقتحام غزة وفرض "خطة الفصل الإنساني". وهي الخطة التي اقترحها وتتضمن نقل نحو 600 ألف فلسطيني إلى مدينة ستقام على أنقاض جنوب غزة.وقال في منشور على منصة "إكس": "يجب تنفيذ خطة الفصل الإنساني لإخضاع حماس، وإطلاق سراح الرهائن دون شروط، أو المضي في تدمير غزة بالكامل"، وفق ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية.وأمس الثلاثاء، طالب سموتريتش، بإمهال حماس 24 ساعة للموافقة على اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى أو غلق التفاوض، داعياً إلى ضم شمال القطاع إلى .(العربية)