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سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها ضمن خطة أحادية

Lebanon 24
23-07-2025 | 14:10
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن الوقت قد حان لإغلاق الباب نهائيا أمام أي صفقة جزئية مع حركة حماس، داعيا إلى احتلال قطاع غزة بالكامل وتنفيذ "خطة المدينة الإنسانية".
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وطالب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإصدار أوامر للجيش لاقتحام غزة وفرض "خطة الفصل الإنساني". وهي الخطة التي اقترحها وزير الدفاع الإسرائيلي وتتضمن نقل نحو 600 ألف فلسطيني إلى مدينة ستقام على أنقاض رفح جنوب غزة.

وقال في منشور على منصة "إكس": "يجب تنفيذ خطة الفصل الإنساني لإخضاع حماس، وإطلاق سراح الرهائن دون شروط، أو المضي في تدمير غزة بالكامل"، وفق ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، طالب سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بإمهال حماس 24 ساعة للموافقة على اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى أو غلق التفاوض، داعياً إلى ضم شمال القطاع إلى إسرائيل.
(العربية)
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