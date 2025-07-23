الأردن يدين تصويت الكنيست لصالح "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية

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شجبت وشؤون المغتربين تصويت الكنيست لصالح بيان يؤيد "السيادة " على والأغوار المحتلة، واصفة الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض واضح لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها المحتلة".وأكدت الوزارة بوضوح أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "رفض المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات وبخاصة القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الإسرائيلي وبطلان بناء وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية".‏وحذّر القضاة من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن كل الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية".‏ودعا إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والخلقية، وإلزام وقف العدوان على غزة في شكل فوري والتصعيد الخطر في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".