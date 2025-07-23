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عربي-دولي
الأردن يدين تصويت الكنيست لصالح "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
Lebanon 24
23-07-2025
|
16:18
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شجبت
وزارة الخارجية
وشؤون المغتربين
الأردنية
تصويت الكنيست
الإسرائيلي
لصالح بيان يؤيد "السيادة
الإسرائيلية
" على
الضفة الغربية
والأغوار
الفلسطينية
المحتلة، واصفة الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض واضح لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها
القدس
المحتلة".
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وأكدت الوزارة بوضوح أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "رفض
المملكة
المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات
مجلس الأمن الدولي
وبخاصة القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية
الاحتلال
الإسرائيلي وبطلان بناء
المستوطنات
وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية".
وحذّر القضاة من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن كل الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية".
ودعا
المجتمع الدولي
إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والخلقية، وإلزام
إسرائيل
وقف العدوان على غزة في شكل فوري والتصعيد الخطر في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
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