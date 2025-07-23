الخارجية الأردنية: نرفض محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على الضفة الغربية

شجبت وشؤون المغتربين "تصويت الكنيست على بيان لدعم السيادة على والأغوار المحتلة"، باعتباره "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها المحتلة"، مُشدّدةً على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "رفض المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات وبخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الإسرائيلي وبطلان بناء وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية".



‏وحذّر القضاة من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّداً التأكيد أن كل الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية".



‏ودعا إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والخلقية، وإلزام وقف العدوان على غزة في شكل فوري والتصعيد الخطر في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".