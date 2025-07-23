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عربي-دولي
ماكرون وزوجته يقاضيان ناشطة أميركية... ما القصة؟
Lebanon 24
23-07-2025
|
16:49
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رفع
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
وزوجته
بريجيت
دعوى قضائية ضد الناشطة السياسية والمدونة الأميركية المحافظة كانديس أوينز، بتهمة التشهير، بعد أن روجت الأخيرة لمزاعم تفيد بأن بريجيت "وُلدت رجلاً".
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وقد تم تقديم الدعوى أمام محكمة في ولاية
ديلاوير
الأميركية، حيث تُسجّل أوينز غالبية مشاريعها الإعلامية.
ويستند ملف الدعوى إلى سلسلة منشورات نشرتها أوينز منذ العام الماضي، زعمت فيها أن بريجيت ماكرون "كانت رجلاً في الأصل"، وهي اتهامات اعتبرها الزوجان ماكرون افتراءات تهدف إلى التشويه والإساءة.
كما كانت أوينز تبيع قمصانا عليها صورة بريجيت ماكرون مع شعار "رجل السنة" على غرار غلاف مجلة "تايم"
الأمريكية
الشهيرة.
واتهمها ماكرون وزوجته بأنها استفادت من حملة التشهير التي تلحق أذى بأسرة ماكرون.
وحسب محامي ماكرون، فإن ما روجت له أوينز تضمن اتهامات كاذبة وعارية عن الصحة لبريجيت ماكرون بـ"سرقة الهوية" إضافة إلى شائعات حول الحياة الشخصية للزوجين، وتسببت "بحملة
تنمر
على نطاق عالمي" استهدفت السيدة
الفرنسية
الأولى.
وكانت عائلة ماكرون قد رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد بعض الإعلاميين والمدونين الذي روجوا لنظريات مماثلة.
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