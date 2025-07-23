بعدما سلمته للوسطاء.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي عن رد حماس

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وقال لموقع "أكسيوس" الأميركي إن هناك تحسناً في رد حماس مقارنة بردها السابق. أعلن مسؤول إسرائيلي أن تلقت رد حركة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً.وقال لموقع "أكسيوس" الأميركي إن هناك تحسناً في رد حماس مقارنة بردها السابق.

كما أضاف أن "هناك الآن ما يمكن العمل عليه في صفقة غزة".