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عربي-دولي

بعدما سلمته للوسطاء.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي عن رد حماس

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:16
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أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تلقت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً.
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وقال لموقع "أكسيوس" الأميركي إن هناك تحسناً في رد حماس مقارنة بردها السابق.
 
كما أضاف أن "هناك الآن ما يمكن العمل عليه في صفقة غزة". 
 
 
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