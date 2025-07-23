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عربي-دولي
بعدما سلمته للوسطاء.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي عن رد حماس
Lebanon 24
23-07-2025
|
23:16
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أعلن مسؤول إسرائيلي أن
تل أبيب
تلقت رد حركة
حماس
على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً.
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وقال لموقع "أكسيوس" الأميركي إن هناك تحسناً في رد حماس مقارنة بردها السابق.
كما أضاف أن "هناك الآن ما يمكن العمل عليه في صفقة غزة".
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