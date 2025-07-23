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عربي-دولي

بقيمة 322 مليون دولار.. واشنطن توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:38
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أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار وذلك لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.
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وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة، وهي من شقين، تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار، وفق فرانس برس.
 
كما أضافت الوكالة أن صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى".

كذلك أردفت أن صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها ستسهم في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة". (العربية) 
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