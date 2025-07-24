في الهند.. العثور على "سفارة وهمية" واعتقال "السفير"

كشفت شرطة النقاب عن "سفارة وهمية" تدار من مبنى سكني مستأجر بالقرب من نيودلهي>

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واعتقلت الشرطة رجلا انتحل صفة سفير، ووعد ضحاياه بتأمين وظائف بالخارج مقابل المال.

وقال الضابط في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار ، سوشيل جهولي، إن المشتبه به هارشفاردان جاين (47 عاما) انتحل صفة سفير، وادعى أنه يعمل مستشارا أو سفيرا لكيانات مثل "سيبورجا" أو "ويستاركتيكا".



وأشار جهولي إلى أن الشرطة عثرت على صور مفبركة تظهر جاين مع زعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزورة تابعة لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من ثلاثين دولة أخرى.