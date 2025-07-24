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عربي-دولي

في الهند.. العثور على "سفارة وهمية" واعتقال "السفير"

Lebanon 24
24-07-2025 | 00:57
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كشفت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية النقاب عن "سفارة وهمية" تدار من مبنى سكني مستأجر بالقرب من نيودلهي>
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واعتقلت الشرطة رجلا انتحل صفة سفير، ووعد ضحاياه بتأمين وظائف بالخارج مقابل المال.
 
وقال الضابط في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، سوشيل جهولي، إن المشتبه به هارشفاردان جاين (47 عاما) انتحل صفة سفير، وادعى أنه يعمل مستشارا أو سفيرا لكيانات مثل "سيبورجا" أو "ويستاركتيكا".

وأشار جهولي إلى أن الشرطة عثرت على صور مفبركة تظهر جاين مع زعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزورة تابعة لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من ثلاثين دولة أخرى.

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