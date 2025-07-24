صحيفة إيرانية تكشف: طهران أضعف من أي وقت مضى

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ذكرت صحيفة "كيهان لندن" أنه "حتى الثالث عشر من حزيران، كانت آخر حرب تقليدية خاضتها هي حرب ضخمة استمرت ثماني سنوات مع العراق وانتهت في عام 1988. وبعد عام 2011، انزلقت البلاد في دوامة صراعات لا هوادة فيها، واستأنفت تدريجيًا مسار انعدام الأمن، لتنتهي، اعتبارًا من عام 2024، بحالة من الجمود العسكري تُضاهي العامين الأخيرين من الحرب الإيرانية العراقية. في المرحلة الأخيرة من تلك الحرب، انخرط النظام في اشتباكات متزامنة مع في الخليج العربي، ومع الجيش العراقي على حدوده الغربية. إن العلامة الواضحة على عدم الاستقرار غير المسبوق الذي يعيشه النظام اليوم هي تزايد الصراعات العسكرية التي تؤثر عليه، وانتقالها من العمليات المحدودة إلى مستوى الحرب. لم يعد النظام يواجه جهات إقليمية ضعيفة، مثل سلطات الحكم الذاتي في كردستان العراق، أو التي مزقتها الحرب، أو تنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يستطيع الرد على الضربات الإيرانية دون سلاح جوي وصواريخ. إن النظام في موقف دفاعي ضد قوى كإسرائيل والولايات المتحدة، وحتى باكستان، وقد قبل السلام بدافع الخوف".وبحسب الصحيفة، "يتعلق هذا فقط بالتدخلات العسكرية المباشرة للنظام أو العمليات التي تُنفَّذ انطلاقًا من الأراضي الإيرانية أو داخلها، ويستثني، على سبيل المثال، أزمات النظام الأخرى المتعددة، كالإفلاس الاقتصادي، وتزايد العمليات الإرهابية داخل إيران التي تُشير إلى خلل أمني، والعزلة الدبلوماسية، والأزمات البيئية، وفشل استراتيجياته الإقليمية، كما يتضح من سقوط حلفاء مثل بشار في سوريا، والضعف الشديد لقوات بالوكالة مثل أو حماس. بعبارة أخرى، أزمة النظام متعددة الأبعاد، وإذا جمعنا هذه العناصر معًا، فإنها ترسم صورة لأزمة نظامية أو انهيار نهائي للنظام. إن وضع النظام الإيراني يتفاقم بسبب الاعتبارات السياسية أو الأيديولوجية التي تشكل سياسته الخارجية على حساب أي منطق اقتصادي أو حتى منطق جيوستراتيجي . إن السياسة الخارجية للنظام ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها استمراراً لسياساته الداخلية، حتى وإن كانت تشابكاته الخارجية نادراً ما تؤدي إلى تحول في سياساته الداخلية".وتابعت الصحيفة، "إن الأساليب العدوانية والإقصائية والخارجة عن القانون التي ينتهجها النظام في الداخل، والانتهاك الصارخ لدستوره، وعدائه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعطيله للتقاليد الإيرانية، ولامبالاته بكل مفاهيم الحس السياسي السليم، تنعكس في تعاملاته مع الدول المجاورة. إن إيران تعمل على تأجيج انعدام الأمن في الخارج، وتخلق هياكل موازية تتحدى الدولة، وتشارك في عمليات إرهابية، وتتجنب تطبيع العلاقات في أعقاب الأعمال العدائية الماضية، وتعطل التجارة. وفي الوقت عينه، لم تدفعها إخفاقات سياستها الخارجية، وتنازلاتها القسرية، ومفاوضاتها المترددة إلى الاستجابة لمطالب الشعب أو توسيع نطاق الديمقراطية واستقلال في الداخل. ويتجلى ذلك في عمليات الإعدام المتسرعة للمعتقلين، والاعتقالات الجماعية، وطرد آلاف المهاجرين غير الشرعيين، بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار مع ، في محاولات لتعزيز سلطتها المنهارة. وسواءٌ انتصر النظام أو خسر في الخارج، فإن النتيجة هي مزيدٌ من الضغط على الإيرانيين والمجتمع المدني. بمعنى آخر، النظام وإيران ليسا الشيء نفسه".وأضاف الموقع، "بصراحة، إن اتخاذ موقف مناهض للحرب من أجل نظام يلتهم الأرض كوباء، ومساواة تدميره بتدمير إيران، في أحسن الأحوال، يُعدّ استرضاءً. هذه كلمةٌ مُثقلةٌ بالمعاني، لا شكّ في ذلك، لارتباطها التاريخي بالسياسيين المُحبّين للسلام الذين رضخوا لمطالب هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي، ولا سيما الثنائي الإنكليزي الفرنسي نيفيل تشامبرلين وإدوارد دالادييه. أما الطرف المُسترضَى اليوم فهو نظامٌ إيرانيٌّ بشرطةٍ سريةٍ مُرهَقة. يبدو أن سياسة "أميركا أولاً" الأميركية الحالية ستُوقع شعوب إيران والشرق الأوسط مجددًا في دوامة من الألم والمعاناة. وكما يشير كليمان تيرم، الخبير الفرنسي في الشؤون الإيرانية، في مقال نُشر مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة، عند اتخاذ قرار بشأن سياستها تجاه إيران، تُولي اهتمامًا أكبر لتداعيات قراراتها على نفسها من اهتمامها بواقع الحكومة والمجتمع الإيرانيين. لقد سعت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بسذاجة إلى تغيير النظام وإرساء الديمقراطية في العراق وأفغانستان، في حين لم ينتبه الجمهوريون "المحافظون الجدد" الذين هيمنوا على صنع السياسات في ذلك الوقت إلى الحقائق الاجتماعية والسياسية في تلك الأماكن، حيث كانوا يسعون إلى تحقيق مشروع أيديولوجي خاص بهم".بحسب الصحيفة، "تجاهلت إدارة باراك أوباما الإيرانيين أيضاً عام 2009، برفضها دعم الحركة الخضراء وعدم التطرق إلى الجرائم الممنهجة لحقوق الإنسان. وسعى أوباما إلى تصوير إدارته على أنها معارضة لرئاسة سلفه بوش، ومال إلى الدبلوماسية لا الحرب. وهذا يعني، مجددًا، صياغة سياسات مبنية على أفكار حزبية، بغض النظر عن الأحداث في إيران. وبطريقته الخاصة، كرر أوباما أخطاء إدارة بوش في سوريا وليبيا. الآن، تريد حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" (MAGA) الانعزالية أي شيء لا يُشبه بوش ولا أوباما، غافلةً عن حقيقة أنه في حالة إيران الاستثنائية، ينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دورًا لا أن تُدير ظهرها. وبالطبع، لا تُمثل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" إدارة بأكملها، والتي قد يُنسب إليها الفضل في السماح للضربات بزعزعة استقرار النظام الإيراني".وتابعت الصحيفة، "من المؤكد أن هذا لم يكن ليحدث في ظل إدارة سابقة أو إدارة ديمقراطية عازمة على الاسترضاء، حتى لو كانت حشود "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" تضغط على الإدارة لإيجاد تسوية مؤقتة مع ملالي طهران. هذا يُخاطر بتجاهل حقائق الوضع الإيراني، وقد يُؤدي مجددًا إلى اتخاذ قرارات بناءً على حسابات سياسية داخلية أميركية. يبدو أن الانعزاليين، وحتى الواقعيين، في الولايات المتحدة يستجيبون بشكل خاص لدعاية نظام طهران وجماعات الضغط التابعة له في الخارج: إسقاط النظام يعني مواجهة مستنقع كارثي آخر مثل العراق وأفغانستان!"