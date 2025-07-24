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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي أبعد فريقا من وحدة النخبة من القتال في غزة.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:52
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أفاد تقرير نشره موقع "واينت"، أن الجيش الإسرائيلي أبعد فريقا من وحدة النخبة من القتال في غزة بسبب انتهاك التعليمات الأمنية في موقع عملياته في خان يونس.
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وفي التفاصيل، فقد لاحظ قائد في وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي قبل عدة أسابيع، أن مقاتلين من فريق خاص خدموا بعقود مستديمة أزالوا السترات الواقية (الدرع) وأجهزة القتال داخل مبنى استولوا عليه في خان يونس جنوب قطاع غزة، مخالفين التعليمات القتالية التي تلزمهم بالبقاء بالدرع حتى أثناء الاستراحة.

وأضاف الموقع، أنه نتيجة لذلك، تم إخراجهم من القتال ووجهت لهم توبيخات، وتم اتخاذ قرار بعدم إرجاعهم للقتال، خاصة وأن بعضهم على وشك الانتهاء من خدمتهم. (روسيا اليوم) 
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