الجيش الإسرائيلي أبعد فريقا من وحدة النخبة من القتال في غزة.. ما السبب؟

أفاد تقرير نشره موقع "واينت"، أن الجيش أبعد فريقا من وحدة النخبة من القتال في غزة بسبب انتهاك التعليمات الأمنية في موقع عملياته في .

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وفي التفاصيل، فقد لاحظ قائد في وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي قبل عدة أسابيع، أن مقاتلين من فريق خاص خدموا بعقود مستديمة أزالوا السترات الواقية (الدرع) وأجهزة القتال داخل مبنى استولوا عليه في خان يونس جنوب ، مخالفين التعليمات القتالية التي تلزمهم بالبقاء بالدرع حتى أثناء الاستراحة.وأضاف الموقع، أنه نتيجة لذلك، تم إخراجهم من القتال ووجهت لهم ، وتم اتخاذ قرار بعدم إرجاعهم للقتال، خاصة وأن بعضهم على وشك الانتهاء من خدمتهم. (روسيا اليوم)