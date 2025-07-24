قاليباف: إيران أقوى من أي وقت

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قال ، ، اليوم الخميس، إن الهدف لأعداء هو "إسقاط الجمهورية الإسلامية تمهيدًا لتقسيم البلاد".وأشار في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن "الأعداء يتذرّعون بحجج مختلفة للوصول إلى هذا الهدف، لكن الجمهورية الإسلامية تشكل العائق الأساسي أمام مشاريعهم الانفصالية".وأكد قاليباف، أن الشعب الإيراني أصبح "أكثر تماسكًا" رغم أكثر من 40 عامًا من التآمر، مضيفًا أن النظام "أقوى من أي وقت مضى".