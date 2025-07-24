Advertisement

عربي-دولي

قاليباف: إيران أقوى من أي وقت

Lebanon 24
24-07-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1395966-638889611987186568.png
Doc-P-1395966-638889611987186568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن الهدف الرئيسي لأعداء إيران هو "إسقاط الجمهورية الإسلامية تمهيدًا لتقسيم البلاد".
Advertisement

وأشار قاليباف في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن "الأعداء يتذرّعون بحجج مختلفة للوصول إلى هذا الهدف، لكن الجمهورية الإسلامية تشكل العائق الأساسي أمام مشاريعهم الانفصالية".

وأكد قاليباف، أن الشعب الإيراني أصبح "أكثر تماسكًا" رغم أكثر من 40 عامًا من التآمر، مضيفًا أن النظام الإيراني بات "أقوى من أي وقت مضى".
مواضيع ذات صلة
ترمب: جيشنا سيصبح أقوى وأفضل من أي وقت مضى
lebanon 24
24/07/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيران: الولايات المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت لوقف العدوان على إيران ولبنان وغزة
lebanon 24
24/07/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نتكبد خسائر فادحة.. لكن إسرائيل أقوى من أي وقت
lebanon 24
24/07/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إيرانية تكشف: طهران أضعف من أي وقت مضى
lebanon 24
24/07/2025 16:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2025-07-24
09:00 | 2025-07-24
08:54 | 2025-07-24
08:00 | 2025-07-24
07:42 | 2025-07-24
07:00 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24