سبعينية يُشتبه في تخطيطها لاغتيال نتنياهو.. إليكم التفاصيل

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كشف الإعلام اليوم الخميس، معلومات جديدة عن المتهمة بمحاولة اغتيال .وقدّم الإسرائيلي، لائحة اتهام ضد ناشطة سبعينية يُشتبه في تخطيطها لاغتيال ، بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي.وقال أحد مساعدي المتهمة لقناة 12، "إنها مصدومة تمامًا، القصة كلها سببها محادثة في غرفة المعيشة".ووفقًا للائحة الاتهام، فإن "المتهمة ناشطة بارزة في الاحتجاجات السياسية ضد الحكومة ، وشُخِّصت مؤخرًا بمرض عضال، لذلك، قررت في قرارة نفسها اغتيال رئيس وزراء ، مُضحيةً بحياتها في سبيل النضال ضد الحكومة، وبالتالي إنقاذ إسرائيل".وحسب تصريحات لمعاونيها، فإن حالتها الصحية خطيرة، وقال صديق للمتهمة: "كأن أحدهم يقول: أريد سرقة بنك، هذا كل ما حدث". وأضاف: "لم تكن لديها نية حقيقية: لم تقم بأي عمليات مراقبة، ولم تشترِ أسلحة، ولم تتخذ أي إجراء ملموس كما يدعون".وتشير القناة الاسرائيلية لأقوال مقربين من الناشطة العجوز إنها عادت فور اعتقالها وقالت إنها "لم تكن تنوي اغتيال نتنياهو"، وإنها "ليست عامير قاتل اسحاق رابين".وأضاف صديق المتهمة: إيغال عامير خطط، واشترى سلاحًا، ونفذ، بينما لم يحدث شيء هنا. (ارم)