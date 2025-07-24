شركة طيران إسبانية تنفي الاتهامات بالتمييز ضد ركاب يهود

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تم طرد عدد من الركاب الفرنسيين من رحلة جوية كانت في طريقها مقبلة من مدينة ، بسبب ما وصفته الشرطة الإسبانية وشركة الطيران، اليوم الخميس، بالسلوك غير المنضبط.ونفت شركة فولينج الإسبانية للطيران التقارير التي أفادت بأن "الواقعة التي حدثت أمس الأربعاء، وتضمنت طرد 44 قاصراً و8 بالغين، تتعلق بديانة الركاب".وذكرت بعض أن "الطلاب كانوا من ، وأن طردهم كان له صلة بالديانة، وهو الدافع الذي ذكره وزير إسرائيلي أكثر من مرة على شبكة الإنترنت".وقال الحرس المدني الإسباني إن "القصّر و4 من البالغين من الفرنسيين"، ّفيما أوضح متحدث باسم الحرس المدني الإسباني أن "العملاء الذين اصطحبوا الركاب إلى خارج الطائرة لم يكونوا على دراية بديانة الركاب".وأشار متحدث باسم شركة فولينج إلى أن "الركاب طُردوا بعد أن عبث أكثر من مرة بمعدات الطوارئ في الطائرة ومقاطعة عرض السلامة الذي يقوم به أفراد طاقم الطائرة".وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس أن "ارتكبت مجموعة من الركاب سلوكاً غير منضبط بصورة كبيرة، وتبنوا توجهاً تصادمياً للغاية، مما يعرض مسار الرحلة للخطر".وأضاف البيان: "نحن ننفى بشكل قاطع أي إشارة إلى أن سلوك أفراد طاقم العمل كان له صلة بديانة الركاب".وأعرب اتحاد المجتمعات في ، اليوم الخميس، عن قلقه بشأن الواقعة، وقال إن " في حاجة إلى إظهار دليل على ما حدث في الطائرة". (الشرق الأوسط)