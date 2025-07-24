رئيس الوزراء الإسبانيّ: علينا أن نعمل معا لحماية ما يُحاول نتنياهو تدميره

رحّب "بانضمام إلى ودول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة ".

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وقال : "علينا أن نعمل معا لحماية ما يحاول تدميره"، وأكّد أنّ "حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد".