اجتماع مهّد له براك.. وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس

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كشف المبعوث الأميركي إلى توم براك انه عُقد اجتماع غير مسبوق في ، أمس الخميس، بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.وقال براك في منشور على منصّة إكس "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس".، قال لفرانس برس مصدر رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه إنّ الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي "مهّد له" المبعوث الأميركي.وفي منشوره على إكس، قال براك إنّ "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع واحد.ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي والوزير السوري الجمعة الفرنسي جان-نويل ، حسبما أفاد مصدر في .(سكاي نيوز)