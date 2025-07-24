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عربي-دولي
اجتماع مهّد له براك.. وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:18
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كشف المبعوث الأميركي إلى
سوريا
توم براك انه عُقد اجتماع غير مسبوق في
باريس
، أمس الخميس، بين
وزير الخارجية السوري
أسعد
الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية
الإسرائيلي
رون ديرمر.
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وقال براك في منشور على منصّة إكس "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس".
من جهته
، قال لفرانس برس مصدر
دبلوماسي
رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه إنّ الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي "مهّد له" المبعوث الأميركي.
وفي منشوره على إكس، قال براك إنّ "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في
جنوب سوريا
وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع واحد.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي والوزير السوري
صباح اليوم
الجمعة
وزير الخارجية
الفرنسي جان-نويل
بارو
، حسبما أفاد مصدر في
وزارة الخارجية الفرنسية
.(سكاي نيوز)
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