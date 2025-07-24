نتنياهو يدين اعتراف فرنسا بفلسطين: "يكافئ الإرهاب"

Advertisement

أدان بنيامين بشدة الخميس إعلان الرئيس بأن ستعترف بفلسطين كدولة.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة ".كما رد جدعون ساعر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: "دولة فلسطينية ستكون دولة ".وكان ، أعلن الخميس، أن ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في ، قررت أن تعترف فرنسا بدولة وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".واختتم قائلا: "على ضوء الالتزامات التي قدمها لي رئيس السلطة محمود عباس، كتبت له وأعربت عن عزمي على المضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين".بدورها، رحبت حركة حماس، باعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.وقالت حماس إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها .