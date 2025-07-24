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عربي-دولي
نتنياهو يدين اعتراف فرنسا بفلسطين: "يكافئ الإرهاب"
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:28
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أدان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
بشدة الخميس إعلان الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
بأن
فرنسا
ستعترف بفلسطين كدولة.
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وقال مكتب نتنياهو في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة
إسرائيل
".
كما رد
وزير الخارجية
الإسرائيلي
جدعون ساعر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب: "دولة فلسطينية ستكون دولة
حماس
".
وكان
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
، أعلن الخميس، أن
باريس
ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.
وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في
الشرق الأوسط
، قررت أن تعترف فرنسا بدولة
فلسطين
وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".
واختتم قائلا: "على ضوء الالتزامات التي قدمها لي رئيس السلطة
الفلسطينية
محمود عباس، كتبت له وأعربت عن عزمي على المضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين".
بدورها، رحبت حركة حماس، باعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وقالت حماس إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها
القدس
.
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