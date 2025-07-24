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عربي-دولي
كيف علّقت الولايات المتحدة على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين؟
Lebanon 24
24-07-2025
|
23:38
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اعلن
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
الخميس إن
واشنطن
رفضت خطة
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".
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وقال روبيو عبر منصة "إكس"، إن "
الولايات المتحدة
ترفض بشدة خطة
إيمانويل ماكرون
للاعتراف بدولة فلسطينية في
الجمعية العامة
للأمم المتحدة. هذا القرار المتهور لا يخدم سوى الدعاية لحماس، ويعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من تشرين الأول".
وكان الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون، أعلن الخميس، أن
باريس
ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.
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