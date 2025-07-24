كيف علّقت الولايات المتحدة على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين؟

Advertisement

اعلن الأميركي الخميس إن رفضت خطة للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".وقال روبيو عبر منصة "إكس"، إن " ترفض بشدة خطة للاعتراف بدولة فلسطينية في للأمم المتحدة. هذا القرار المتهور لا يخدم سوى الدعاية لحماس، ويعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من تشرين الأول".وكان الرئيس ماكرون، أعلن الخميس، أن ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.