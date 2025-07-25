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عربي-دولي

استخدمت ذخائر محظورة.. هذا ما كُشف عن هجمات إيران على إسرائيل

Lebanon 24
25-07-2025 | 00:48
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أدانت منظمة العفو الدولية استخدام إيران للذخائر العنقودية في مناطق مأهولة خلال هجماتها على إسرائيل في حزيران، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، محذرة من الخطر المستمر الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة على المدنيين.
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وقالت المنظمة إن هجمات بين 19 و22 حزيران أصابت مناطق سكنية مثل غوش دان وتل أبيب وبئر السبع وريشون لتسيون، مما أدى إلى أضرار بالبنية التحتية، دون تسجيل وفيات مباشرة. لكن المنظمة شددت على أن نشر هذه الأسلحة في مناطق مكتظة يُظهر "استخفافًا صارخًا" بالقانون الدولي.

ودعت العفو الدولية كلًا من إيران وإسرائيل إلى الانضمام لاتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، والتي تحظر استخدام وتخزين ونقل هذه الأسلحة. كما ذكرت أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر الهجمات العشوائية التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.

وكان النزاع، المعروف بـ"حرب الأيام الاثني عشر"، قد اندلع في 13 حزيران بهجمات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، تبعتها هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية على مدن إسرائيلية، وانتهى في 24 يونيو بوقف لإطلاق النار برعاية أمريكية.
 
 
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