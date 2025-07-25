هل أفرغت إيران مخازن أميركا وإسرائيل الصاروخية؟ تقرير يكشف التفاصيل

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ووفق التقرير، أطلقت إيران نحو 574 صاروخًا باليستيًا ضد أهداف وقاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، فيما استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل ما لا يقل عن 14% من مخزونها العالمي من صواريخ ثاد، و30 صاروخ بقيمة تزيد عن 111 مليون دولار.يشير التقرير إلى أن تجديد مخزون صواريخ "ثاد" قد يستغرق ما بين 3 إلى 8 سنوات وفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية، ما يُشكل خطراً استراتيجياً في حال اندلاع نزاع جديد. كما تواجه الولايات المتحدة تحدياً في الحفاظ على توازن تسليحها، خصوصاً مع التزاماتها العسكرية تجاه .رغم كثافة النيران، فإن إيران أنفقت ما بين 1.1 و6.6 مليار دولار على الحملة الصاروخية، ويُعتقد أنها استهلكت ثلث إلى نصف ترسانتها الباليستية. ووفق "جينسا"، فإن مزاعم بأنها قادرة على ضرب أو الولايات المتحدة لعامين تبدو مبالغًا فيها.دعا جنرال أميركي سابق إلى الاستثمار في وسائل اعتراض غير تقليدية مثل الليزر أو التشويش الكهرومغناطيسي، والتي يمكن أن توفر مئات الطلقات بتكلفة منخفضة مقارنةً بصواريخ اعتراضية باهظة الثمن.يحذر التقرير من أن عدم تجديد المخزونات بسرعة قد يجعل القواعد الأميركية في الخارج عرضة للهجمات. فالفجوة بين الاستهلاك والإنتاج قد تُغري الخصوم، كإيران أو غيرها، لاستغلال الثغرات الدفاعية.وفيما لم يصدر بعد موقفاً رسمياً بشأن خطة التعويض، يرى التقرير أن الحرب القصيرة كشفت هشاشة خطيرة في منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية، تستوجب معالجة فورية قبل أن تقع مواجهة جديدة بشروط أقل توازنًا. (fox news)