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عربي-دولي

هل أفرغت إيران مخازن أميركا وإسرائيل الصاروخية؟ تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
25-07-2025 | 00:55
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حذّر المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (جينسا) من التهديدات التي قد تواجهها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد استنزاف كبير لمخزونات الصواريخ الاعتراضية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران. ووفقًا لتقديرات المعهد، كلّفت الدفاعات الجوية خلال النزاع ما بين 1.48 و1.58 مليار دولار، وأسفرت عن استخدام نسبة كبيرة من منظومات الدفاع الاستراتيجية، مثل ثاد وباتريوت.
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ووفق التقرير، أطلقت إيران نحو 574 صاروخًا باليستيًا ضد أهداف في إسرائيل وقاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، فيما استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل ما لا يقل عن 14% من مخزونها العالمي من صواريخ ثاد، و30 صاروخ باتريوت بقيمة تزيد عن 111 مليون دولار.

يشير التقرير إلى أن تجديد مخزون صواريخ "ثاد" قد يستغرق ما بين 3 إلى 8 سنوات وفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية، ما يُشكل خطراً استراتيجياً في حال اندلاع نزاع جديد. كما تواجه الولايات المتحدة تحدياً في الحفاظ على توازن تسليحها، خصوصاً مع التزاماتها العسكرية تجاه أوكرانيا.

رغم كثافة النيران، فإن إيران أنفقت ما بين 1.1 و6.6 مليار دولار على الحملة الصاروخية، ويُعتقد أنها استهلكت ثلث إلى نصف ترسانتها الباليستية. ووفق "جينسا"، فإن مزاعم طهران بأنها قادرة على ضرب إسرائيل أو الولايات المتحدة لعامين تبدو مبالغًا فيها.

دعا جنرال أميركي سابق إلى الاستثمار في وسائل اعتراض غير تقليدية مثل الليزر أو التشويش الكهرومغناطيسي، والتي يمكن أن توفر مئات الطلقات بتكلفة منخفضة مقارنةً بصواريخ اعتراضية باهظة الثمن.

يحذر التقرير من أن عدم تجديد المخزونات بسرعة قد يجعل القواعد الأميركية في الخارج عرضة للهجمات. فالفجوة بين الاستهلاك والإنتاج قد تُغري الخصوم، كإيران أو غيرها، لاستغلال الثغرات الدفاعية.

وفيما لم يصدر البنتاغون بعد موقفاً رسمياً بشأن خطة التعويض، يرى التقرير أن الحرب القصيرة كشفت هشاشة خطيرة في منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية، تستوجب معالجة فورية قبل أن تقع مواجهة جديدة بشروط أقل توازنًا.  (fox news)
 
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