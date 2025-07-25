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إقتصاد

فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط

Lebanon 24
25-07-2025 | 01:04
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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ الدول الأوروبية أبدت استعدادها لمنح إيران تمديدًا للمهلة النهائية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات الدولية، شرط موافقة طهران على جملة من الشروط.
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وذكرت الصحيفة أن هذا التمديد الأوروبي مشروط بموافقة إيران على الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن تنفيذ هذا التمديد يتطلب صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، ما يجعل الخطوة رهناً بموافقة دولية أوسع.

 
 
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