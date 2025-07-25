فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط

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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ أبدت استعدادها لمنح تمديدًا للمهلة النهائية المتعلقة بإعادة فرض الدولية، شرط موافقة على جملة من الشروط.وذكرت الصحيفة أن هذا التمديد مشروط بموافقة الدخول في مفاوضات مع ، إضافة إلى تعاونها مع .وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن تنفيذ هذا التمديد يتطلب صدور قرار عن ، ما يجعل الخطوة رهناً بموافقة دولية أوسع.