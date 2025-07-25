"كارثة إنسانية"... أستراليا: لبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة غزة

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إعتبر رئيس الوزراء ألبانيزي أنه "يجب بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء معاناة وجوع "، واصفا الوضع بأنه "كارثة إنسانية".وأشار الى أنه "لا يمكن تجاهل أو الدفاع عن منع للمساعدات وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون للحصول على الماء والغذاء".