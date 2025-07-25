30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
7 بنود لاتفاق سوري-إسرائيلي.. الأميركيون يتولّون ملف السويداء
Lebanon 24
25-07-2025
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
المرصد السوري لحقوق الإنسان
إن
إسرائيل
وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.
Advertisement
وفي منشور عبر منصة "إكس"
كشف المرصد
عما قاله إنها "بنود الاتفاق" التي تم التوصل إليها والتي تنص على ما يلي:
1- يحول ملف
السويداء
إلى
الأميركيين
، وهم سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
2- انسحاب جميع قوات العشائر وقوات
الأمن العام
إلى ما بعد القرى الدرزية.
3- الفصائل الدرزية ستقوم بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة
دمشق
.
4- تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى مهمة تقديم الخدمات.
5- تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي.
6- نزع السلاح من
القنيطرة
ودرعا وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة.
7- يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة
السورية
إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات
الأمم المتحدة
.
مواضيع ذات صلة
البدء بتنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية ومشايخ السويداء (العربية)
Lebanon 24
البدء بتنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية ومشايخ السويداء (العربية)
25/07/2025 11:08:13
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف إطلاق النار داخل السويداء.. إليكم بنود الإتفاق
Lebanon 24
وقف إطلاق النار داخل السويداء.. إليكم بنود الإتفاق
25/07/2025 11:08:13
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء
Lebanon 24
هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء
25/07/2025 11:08:13
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: اتفاق على تشكيل لجان بسرعة لبدء تطبيق بنود الاتفاق بين قسد والحكومة السورية
Lebanon 24
العربية: اتفاق على تشكيل لجان بسرعة لبدء تطبيق بنود الاتفاق بين قسد والحكومة السورية
25/07/2025 11:08:13
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاوضات غزّة تحت المناورة الأميركية.. وضغوط دولية تُربك إسرائيل
Lebanon 24
مفاوضات غزّة تحت المناورة الأميركية.. وضغوط دولية تُربك إسرائيل
04:00 | 2025-07-25
25/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
Lebanon 24
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
03:47 | 2025-07-25
25/07/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية
Lebanon 24
حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية
03:23 | 2025-07-25
25/07/2025 03:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
Lebanon 24
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
03:19 | 2025-07-25
25/07/2025 03:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!
Lebanon 24
وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!
03:06 | 2025-07-25
25/07/2025 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
04:11 | 2025-07-24
24/07/2025 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
Lebanon 24
مسيّرة للجيش تستهدف "أبو سلة".. هذا ما حصل في بعلبك
06:13 | 2025-07-24
24/07/2025 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قالها نعيم قاسم.. رسائل تكشف قرار "حزب الله" القتاليّ
Lebanon 24
قالها نعيم قاسم.. رسائل تكشف قرار "حزب الله" القتاليّ
11:00 | 2025-07-24
24/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
11:21 | 2025-07-24
24/07/2025 11:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"
Lebanon 24
في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"
14:48 | 2025-07-24
24/07/2025 02:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2025-07-25
مفاوضات غزّة تحت المناورة الأميركية.. وضغوط دولية تُربك إسرائيل
03:47 | 2025-07-25
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
03:23 | 2025-07-25
حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية
03:19 | 2025-07-25
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
03:06 | 2025-07-25
وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!
02:50 | 2025-07-25
سفير واشنطن في تل أبيب يسخر من نية ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
25/07/2025 11:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24