7 بنود لاتفاق سوري-إسرائيلي.. الأميركيون يتولّون ملف السويداء

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قال إن وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.وفي منشور عبر منصة "إكس" عما قاله إنها "بنود الاتفاق" التي تم التوصل إليها والتي تنص على ما يلي:1- يحول ملف إلى ، وهم سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.2- انسحاب جميع قوات العشائر وقوات إلى ما بعد القرى الدرزية.3- الفصائل الدرزية ستقوم بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة .4- تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى مهمة تقديم الخدمات.5- تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي.6- نزع السلاح من ودرعا وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة.7- يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات .