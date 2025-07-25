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عربي-دولي

7 بنود لاتفاق سوري-إسرائيلي.. الأميركيون يتولّون ملف السويداء

Lebanon 24
25-07-2025 | 01:53
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.
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وفي منشور عبر منصة "إكس" كشف المرصد عما قاله إنها "بنود الاتفاق" التي تم التوصل إليها والتي تنص على ما يلي:

1- يحول ملف السويداء إلى الأميركيين، وهم سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
2- انسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية.
3- الفصائل الدرزية ستقوم بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة دمشق.
4- تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى مهمة تقديم الخدمات.
5- تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي.
6- نزع السلاح من القنيطرة ودرعا وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة.
7- يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات الأمم المتحدة.
 
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