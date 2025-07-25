وضع غزة أمام انهيار.. الجوع يهدد الأطباء!

نشرت صحيفة " " الأميركية تقريراً جديداً حذرت فيه من انهيار الوضع في نتيجة الحصار والذي أدى إلى تفشي "مجاعة جماعية" تهدد حياة الأطفال بشكل خاص.

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ويقول التقرير إنّ "الطواقم الطبية في غزة باتت تعاني من الجوع والإرهاق إلى حد فقدان الوزن"، مشيراً إلى أنَّ الصحافيين باتوا غير قادرين على الوصول إلى العيادات بسبب الضعف.

بدوره، قال سكوت ليا، مدير بعثة "لجنة " في الأراضي ، إن "أجساد الأطفال الصغيرة تنهار. لا يستطيعون التنفس، وأجهزتهم المناعية تفشل تماماً".

من ناحيتها، قالت "اليونيسيف" إنَّ المجاعة المتصاعدة كانت قابلة للوقاية، لكن النظام الصحي "يعمل على أبخرة الوقود" أو يتعرض للقصف.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، إن "الأطفال يُحرمون من الطعام والماء والرعاية الصحية. بهذه البساطة".



أيضاً، تقول الصحيفة إن المصانع والمزارع في غزة دُمرت، ولم تعد العائلات تملك احتياطياً من الطعام، خاصة أن كثيرين قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء داخل مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.



وأشارت الصحيفة إلى نداءات صادرة عن 115 منظمة إغاثية، بينها "أطباء " و" " و"أنقذوا الأطفال"، التي حذرت من أن استمرار الحصار والعمليات العسكرية يدفع أكثر من مليوني فلسطيني نحو الموت جوعاً. (24 - جورنال)