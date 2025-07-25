حادثة غريبة.. اختفاء جثة راكب توُفي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية

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في حادثة غريبة، توفي راكب خلال رحلة دولية تابعة للخطوط الجوية كانت متجهة من إسطنبول إلى سان في 13 الجاري في واقعة غريبة لا يزال يكتنفها الغموض بعد اختفاء جثته وعدم قدرة السلطات على تحديد مكانها.ووفقاً لمدونة الطيران "A2Z"، فقد تعرض الراكب لحالة طبية طارئة خطيرة أثناء الرحلة، وتوفي ، ما دفع الطاقم إلى التفكير في تحويل المسار إلى في آيسلندا.إلا أنهم قرروا في النهاية مواصلة الرحلة نحو الشمالية، واختاروا الهبوط في أوهير الدولي الذي يتمتع بالبنية التحتية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.وعند وصول الطائرة إلى شيكاغو، تم إنزال الجثة، وكان من المفترض تسليمها إلى مكتب الفحص الطبي في ، حسب الإجراءات المتبعة.ولكن المتحدثة باسم المكتب، ناتاليا ديريفياني، أوضحت لموقع SFGATE أن المكتب لا يملك أي سجل يُشير إلى استلام جثة من تلك الرحلة، كما لم يتم التبليغ عن حالة تطابق أوصاف الحادث.من جانبه، أكد مدير محطة ، إرتوغرول غولسن، أن الطائرة حُوّلت إلى شيكاغو، مشيراً إلى أن رفات الراكب نُقلت لاحقاً على متن رحلة أخرى إلى سان فرانسيسكو، دون مزيد من التفاصيل، ما يزيد من الغموض حول مصير الجثة.(إرم نيوز)