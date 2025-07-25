انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك

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وأكد نيكولز في منشور على منصة "إكس" أن الشركة تعمل على تحديد السبب الجذري للحادث وضمان عدم تكراره، مشددًا على ستارلينك بتوفير خدمة موثوقة.ورغم أن انقطاعات الشبكة نادرة، فإن أهميتها الاستراتيجية تزايدت مع استخدامها من قبل شركات طيران لتوفير الإنترنت على متن الرحلات، وكذلك من قبل الجيش الأوكراني في ظل تدمير البنى التحتية التقليدية للاتصالات خلال الحرب مع .