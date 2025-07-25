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إقتصاد

انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك

Lebanon 24
25-07-2025 | 03:47
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شهدت شبكة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، انقطاعاً واسع النطاق يوم الخميس، أثر على مستخدمين في مختلف أنحاء العالم. وأفاد نائب رئيس هندسة الشبكة في "سبيس إكس"، مايكل نيكولز، بأن العطل استمر نحو ساعتين ونصف، بسبب "فشل في خدمات برمجية داخلية تشغّل الشبكة الأساسية".
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وأكد نيكولز في منشور على منصة "إكس" أن الشركة تعمل على تحديد السبب الجذري للحادث وضمان عدم تكراره، مشددًا على التزام ستارلينك بتوفير خدمة موثوقة.

ورغم أن انقطاعات الشبكة نادرة، فإن أهميتها الاستراتيجية تزايدت مع استخدامها من قبل شركات طيران لتوفير الإنترنت على متن الرحلات، وكذلك من قبل الجيش الأوكراني في ظل تدمير البنى التحتية التقليدية للاتصالات خلال الحرب مع روسيا.

   
 
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