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عربي-دولي
هذا ما كشفه موقع "أكسيوس" عن الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عُقد في باريس
Lebanon 24
25-07-2025
|
04:22
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ناقش الاجتماع السوري
الإسرائيلي
في
باريس
، اليوم الخميس الحفاظ على وقف إطلاق النار في
جنوب سوريا
، والعمل المستمر على خفض التصعيد في تلك المنطقة، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
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وعُقد في باريس، اليوم الخميس، اجتماع وُصف بأنه غير مسبوق بين
وزير الخارجية السوري
أسعد
الشيباني ووزير
الشؤون الاستراتيجية
الإسرائيلي رون ديرمر، بحسب تصريحات المبعوث الأميركي لسوريا توم براك.
وأعلن برّاك، أمس الخميس، أنه التقى في باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد".
وأضاف برّاك في تغريدة على حسابه في "إكس": "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".
يأتي هذا بينما قال نائب المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية
تومي بيغوت، إن
سوريا
تمر بـ"منعطف حاسم" نتيجة الأحداث التي شهدتها محافظة
السويداء
.
وبشأن الاجتماعات التي يعقدها براك مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين، قال بيغوت إن المبعوث الأميركي ووزير الخارجية
ماركو روبيو
"على تواصل مع جميع الأطراف منذ أيام، وهذه الجهود مستمرة".(العربية)
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