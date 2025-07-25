باراك: إسرائيل باتت "منبوذة" والحكومة خسرت ثقة الشعب

قال السابق ، إن باتت دولة "منبوذة"، مشيراً إلى أن الحكومة هناك خسرت ثقة الشعب بها.

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وذكر أن إسرائيل ما زالت تواجه حرب استنزاف في ، فيما حققت إنجازات كبيرة في وسوريا وإيران، على حد قوله.