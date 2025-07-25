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باراك: إسرائيل باتت "منبوذة" والحكومة خسرت ثقة الشعب

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:09
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن إسرائيل باتت دولة "منبوذة"، مشيراً إلى أن الحكومة هناك خسرت ثقة الشعب بها.
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وذكر باراك أن إسرائيل ما زالت تواجه حرب استنزاف في قطاع غزة، فيما حققت إنجازات كبيرة في لبنان وسوريا وإيران، على حد قوله.
 
 
ودعا بارك إلى "عصيان مدني وإضراب عام حتى تغيير الحكومة أو استقالة رئيسها بنيامين نتنياهو"، وأضاف: "عندما يتم تعطيل إسرائيل كلها فستخضع الحكومة لإرادة الشعب وتُخلّي مكانها لأخرى أفضل منها.. عندما يخرج مليون إسرائيلي إلى الشوارع فستسقط الحكومة وقد آن الأوان لنخرج جميعا على مدار الأسبوع".
 
 
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