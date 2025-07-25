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عربي-دولي

مطالبات بتوقيف شخص في سوريا... ما يفعله بالفتيات لا يخطر على البال

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:38
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في سوريا، بسوريين يُطالبون وزارة الداخلية بتوقيف شاب متّهم بخطف وابتزاز فتيات بعد استدراجهن بوهم الحبّ والزواج.
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وبحسب وسائل إعلام سوريّة، فإنّ الشاب يقترب من الفتيات مدعياً رغبته في الصداقة، ومن ثم يستدرج ضحيته إلى السيارة، ويقدم لها مشروباً يحتوي على مادة منومة، قبل أن يقوم بتصويرها في أوضاع مخلة، ويستخدم الصور لاحقاً لابتزازها. (ارم نيوز)
 
 
 
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