مطالبات بتوقيف شخص في سوريا... ما يفعله بالفتيات لا يخطر على البال

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في ، بسوريين يُطالبون بتوقيف شاب متّهم بخطف وابتزاز فتيات بعد استدراجهن الحبّ والزواج.

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وبحسب وسائل إعلام سوريّة، فإنّ الشاب يقترب من الفتيات مدعياً رغبته في الصداقة، ومن ثم يستدرج ضحيته إلى السيارة، ويقدم لها مشروباً يحتوي على مادة منومة، قبل أن يقوم بتصويرها في أوضاع مخلة، ويستخدم الصور لاحقاً لابتزازها. (ارم نيوز)