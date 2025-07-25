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عربي-دولي

ترامب يخوض معركة من أجل "محامية عربية".. من هي؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:48
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كشف تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخوض معركة من أجل الإبقاء على محاميته الشخصية السابقة إلينا حبة ذات الأصول العربية في منصب المدعي العام المؤقت لولاية نيوجيرسي.
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وذكر التقرير أن قضاة فيدراليين سعوا لاستبدال حبة بآخر، في حين أن ترامب سيقوم بسحب ترشيح حبة لتولي منصب المدعي العام الأميركي بشكل دائم، على أن تقوم بعد ذلك المدعية العامة بام بوندي، بتعيين حبة في منصب "المساعدة الأولى للمدعي العام الأميركي"، وهو المنصب الثاني من حيث الأهمية في المكتب.
 
وكنتيجة طبيعية، وبما أن منصب المدعي العام الأميركي شاغر حالياً، فإن ألينا حبة ستتولّى المنصب تلقائياً بصفة مؤقتة بصفتها المساعدة الأولى.
وحبة هي محامية وسيدة أعمال من أصول عربية، مولودة، في 25 آذار 1984، في مدينة سوميت بولاية نيوجيرسي الأميركية، وتعود جذورها إلى مدينة الموصل العراقية التي هاجر أبواها منها العام 1981.
وأكملت ألينا تعليمها الثانوي من مدرسة "كينت بليس"، العام 2002، وحصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "ليهاي".
وقبل دراسة القانون وحصولها على الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة "وايدنر كومنولث" العام 2010، عملت ألين في مجال الأزياء، بين عامي 2005 و2007، وتخصصت في إنتاج وتسويق الإكسسوارات لدى شركة "مارك جاكوبس".
 
وبعد تخرجها عملت كاتبة قانونية، ثم محامية مساعدة في عدد من المكاتب القانونية، وفي آذار 2020 أسست مكتبها الخاص، وهي حاصلة على تراخيص لمزاولة المحاماة في نيويورك، ونيوجيرسي، وكونيتيكت.
تزوجت ألينا مرتين، ولديها 3 أبناء، وزواجها الثاني ما زال مستمراً، حيث تزوجت من غريغ روبين وهو يهودي الديانة، بينما هي مسيحية كاثوليكية، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Centerpark، وهي شركة متخصصة في إدارة مواقف السيارات، ومقرها في مدينة نيويورك.
وتنتمي حبة للحزب الجمهوري، وهي المحامية الشخصية للرئيس الأمريكي ترامب، وتعمل مستشارة له منذ 20 كانون الثاني من 2025. (إرم نيوز)
 
 
 
 
 
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