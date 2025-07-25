غروسي: إيران أشارت إلى استعدادها لاستئناف بعض المحادثات حول برنامجها النووي

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أعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن " أشارت إلى استعدادها لاستئناف "بعض المحادثات على المستوى الفني" حول برنامجها .وقال غروسي إنه من "الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران"، موضحا أن "بنود معاهدة منع الانتشار النووي تؤكد ضرورة الخضوع للتفتيش".وحث مدير ، أن تكون "شفافة بشأن منشآتها النووية وأنشطتها".