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عربي-دولي

غروسي: إيران أشارت إلى استعدادها لاستئناف بعض المحادثات حول برنامجها النووي

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:13
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي أن "إيران أشارت إلى استعدادها لاستئناف "بعض المحادثات على المستوى الفني" حول برنامجها النووي.
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وقال غروسي إنه من "الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران"، موضحا أن "بنود معاهدة منع الانتشار النووي تؤكد ضرورة الخضوع للتفتيش".

وحث مدير الوكالة الذرية، إيران على أن تكون "شفافة بشأن منشآتها النووية وأنشطتها".
 
 
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