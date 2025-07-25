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عربي-دولي

بعد دفع 3 ملايين دولار... "نتفليكس" تُجمّد مشاريع فنيّة مع هاري وميغان

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:23
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أشارت تقارير، إلى أنّ شركة "نتفليكس" جمدت مشاريع فنيّة مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعدما خطّط الثنائي في اب من العام 2023، لإنتاج فيلم مقتبس من رواية "قابلني عند البحيرة" للكاتبة كارلي فورتشن.
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وكشفت التقارير أنّ "نتفليكس" دفعت حوالي 3 ملايين دولار مقابل حقوق تحويل الرواية إلى فيلم، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة جمود.
 
 
وقال مصدر: "في مثل هذا التوقيت، كان من المفترض أن تبدأ مرحلة الإنتاج. التأخير يثير تساؤلات، خاصة أن مراحل ما بعد الإنتاج تأخذ وقتًا طويلاً قبل طرح العمل على المنصة". (ارم نيوز)
 
 
 
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