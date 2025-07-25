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عربي-دولي
بعد دفع 3 ملايين دولار... "نتفليكس" تُجمّد مشاريع فنيّة مع هاري وميغان
Lebanon 24
25-07-2025
|
08:23
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أشارت تقارير، إلى أنّ شركة "نتفليكس" جمدت مشاريع فنيّة مع الأمير هاري وزوجته
ميغان ماركل
، بعدما خطّط
الثنائي
في اب من العام 2023، لإنتاج فيلم مقتبس من رواية
"قابلني عند البحيرة" للكاتبة كارلي
فورتشن
.
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وكشفت التقارير أنّ "نتفليكس" دفعت حوالي 3 ملايين دولار مقابل حقوق تحويل الرواية إلى فيلم، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة جمود.
وقال مصدر: "في مثل هذا التوقيت، كان من المفترض أن تبدأ مرحلة الإنتاج. التأخير يثير تساؤلات، خاصة أن مراحل ما بعد الإنتاج تأخذ وقتًا طويلاً قبل طرح العمل على المنصة". (ارم نيوز)
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