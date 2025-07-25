بعد دفع 3 ملايين دولار... "نتفليكس" تُجمّد مشاريع فنيّة مع هاري وميغان

أشارت تقارير، إلى أنّ شركة "نتفليكس" جمدت مشاريع فنيّة مع الأمير هاري وزوجته ، بعدما خطّط في اب من العام 2023، لإنتاج فيلم مقتبس من رواية "قابلني عند البحيرة" للكاتبة كارلي . Advertisement

وكشفت التقارير أنّ "نتفليكس" دفعت حوالي 3 ملايين دولار مقابل حقوق تحويل الرواية إلى فيلم، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة جمود.

وقال مصدر: "في مثل هذا التوقيت، كان من المفترض أن تبدأ مرحلة الإنتاج. التأخير يثير تساؤلات، خاصة أن مراحل ما بعد الإنتاج تأخذ وقتًا طويلاً قبل طرح العمل على المنصة". (ارم نيوز)