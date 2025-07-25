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عربي-دولي

بعد غزة... ما هو هدف نتنياهو التالي؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:33
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أكد أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، أن التوصل إلى أي هدنة في غزة، يعني أن الضفة الغربية هي المحطة التالية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وقال عودة خلال حديثه على قناة rt عربية: "قرار اليمين المتطرف بضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل الكبرى يأتي لجس نبض العالم، وما يحدث له علاقة بإمكانية التوصل إلى هدنة مع غزة، والتي إن تحققت يعني أن الاحتلال سيواصل بقوة أكبر وسيسعى لتعويض جرائمه في الضفة الغربية". (روسيا اليوم) 
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