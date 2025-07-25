بعد غزة... ما هو هدف نتنياهو التالي؟

أكد ، رئيس قائمة والعربية للتغيير في ، أن التوصل إلى أي هدنة في غزة، يعني أن هي المحطة التالية لحكومة .

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وقال عودة خلال حديثه على عربية: "قرار اليمين المتطرف بضم الضفة الغربية وغور إلى الكبرى يأتي لجس نبض العالم، وما يحدث له علاقة بإمكانية التوصل إلى هدنة مع غزة، والتي إن تحققت يعني أن سيواصل بقوة أكبر وسيسعى لتعويض جرائمه في الضفة الغربية". (روسيا اليوم)