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ترامب: قد نضطر إلى فرض عقوبات ثانوية ضدّ روسيا

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:47
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قبل مُغادرته إلى بريطانيا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قد نضطر إلى فرض عقوبات ثانوية ضدّ روسيا".
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وعما إذا كان سيفرض العقوبات بعد مهلة الـ50 يوماً، أجاب ترامب: "ربما".
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