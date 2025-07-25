تحت ضغط دولي.. إسرائيل تسمح بإسقاط المساعدات في غزة

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قال مسؤول أمني إسرائيلي إن ستسمح للدول الأجنبية بإنزال المساعدات جواً على ، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم ذلك "في الأيام المقبلة".وقال المسؤول إن أعمال الحكومة (COGAT) المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى غزة والجيش ينسقان عمليات إنزال المساعدات جواً إلى غزة في .وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن والإمارات ستنفذان عمليات الإسقاط. (بالعربية)