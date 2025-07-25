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عربي-دولي

تحت ضغط دولي.. إسرائيل تسمح بإسقاط المساعدات في غزة

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:25
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قال مسؤول أمني إسرائيلي إن إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإنزال المساعدات جواً على قطاع غزة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم ذلك "في الأيام المقبلة".
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وقال المسؤول إن هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (COGAT) المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى غزة والجيش الإسرائيلي ينسقان عمليات إنزال المساعدات جواً إلى غزة في المستقبل

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الأردن والإمارات ستنفذان عمليات الإسقاط. (بالعربية)
 
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