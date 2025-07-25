غوتيريش يدين "غياب الإنسانية والتعاطف" تجاه فلسطينيي غزة

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استنكر ، "انتفاء الإنسانية والتعاطف مع في قطاع غزةن الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب بل أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي".وقال في كلمة عبر الفيديو لمنظمة العفو الدولية: "لا أستطيع تفسير مدى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من كثر في . انعدام التعاطف. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".أضاف: "هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أزمة أخلاقية تشكّل تحديا للضمير العالمي. سنواصل رفع الصوت في كل فرصة".وتابع: "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة لأنهم يقولون إنه يوجد طعام هناك على الأقل. نجري مكالمات فيديو مع عاملينا الذين يتضورون جوعا أمام أعيننا ... لكن الكلمات لا تُشبع الأطفال الجائعين".وقال: "نحن نحتاج إلى أن نتحرك: وقف إطلاق نار فوري ودائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ووصول الإغاثة على نحو فوري ومن دون عوائق".وأضاف: "إن مستعدة لزيادة العمليات الإنسانية بشكل كبير" في غزة إذا توصلت وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار". (الوكالة الوطنية)