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عربي-دولي
بعد 3 أسابيع من المحادثات… مصر وقطر تعلنان تقدمًا في مفاوضات غزة
Lebanon 24
25-07-2025
|
12:34
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أعلنت مصر وقطر مساء الجمعة، إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع في
الدوحة
، مؤكدتين استمرار جهودهما بالتعاون مع
الولايات المتحدة
للوصول إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية.
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وأكدت
القاهرة
والدوحة في بيان، أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرّة أخرى، يعدّ أمرًا طبيعيًا في سياق هذه المفاوضات المعقدة.
وشدد البيان على أنهما يواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.
ودعت الدولتان إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض
وسائل الإعلام
في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي، لأن هذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.
كما دعت مصر وقطر وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسؤولية وأخلاقيات مهنة الصحافة وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دورا في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع. (روسيا اليوم)
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