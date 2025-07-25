الإمارات تؤيد الخطوة الفرنسية نحو الاعتراف بدولة فلسطين

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رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل ، نائب ، بإعلان الرئيس ، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة الشقيقة، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز جهود لتحقيق حل الدولتين، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تقدير دولة لهذا القرار المهم، الذي يأتي في لحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني ، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.كما جدد الشيخ عبدالله بن زايد، تأكيد دولة الإمارات الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصَون حقوقه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام ينهي الصراع، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب المنطقة. (سكاي نيوز)