قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تعبر من مصر إلى غزة عبر معبر رفح

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نشر المصري، السبت، مقطعا مصورا يوثق حركة شاحنات المساعدات الإنسانية أثناء توجهها إلى .وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي - الذراع التنموية للحكومة - جاهزية مؤسساته لاستئناف إطلاق قوافل الدعم والمساعدات إلى أهل غزة، فور عودة حركة المعابر لطبيعتها، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.وقال مكتب للشؤون الإنسانية "أوتشا" يوم الجمعة إن الظروف الكارثية بالفعل في غزة تتدهور بسرعة مع تفاقم أزمة الجوع المميتة وسط العمليات العسكرية التي تجلب الموت والدمار.وأوضح "أوتشا" أن "الحياة تتعرض للاستنزاف من غزة، حيث أصبحت الأنظمة والخدمات على وشك الانهيار، وبالأمس فقط، أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع".وأشار مكتب تنسيق إلى أن الجوع وسوء التغذية يزيدان من خطر الإصابة بأمراض تضعف جهاز المناعة، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الإمدادات القليلة التي تدخل قطاع غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتلبية الاحتياجات الهائلة.وأشار المكتب إلى أن القيود المختلفة التي تفرضها السلطات على إيصال المساعدات لا تزال تعرقل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة. (سكاي نيوز)