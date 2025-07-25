Advertisement

عربي-دولي

مبعوث صيني في الأمم المتحدة: على أميركا أن تخجل من أقوالها وأفعالها

Lebanon 24
25-07-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1396699-638891075223865122.jpg
Doc-P-1396699-638891075223865122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مبعوث صيني بالأمم المتحدة، الجمعة، إن على الولايات المتحدة أن تخجل من اتهاماتها المتكررة التي لا أساس لها ضد الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
Advertisement

وقال قنج أمام مجلس الأمن: «الصين لم تبدأ الأزمة الأوكرانية، وليست طرفاً فيها. لم تقدم الصين قط أسلحة فتاكة لأي طرف في النزاع، ولطالما سيطرت بصرامة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار».

وأضاف: «نحث الولايات المتحدة على التوقف عن إلقاء اللوم بشأن قضية أوكرانيا وخلق المواجهة، وبدلاً من ذلك، بذل جهود ملموسة لتعزيز وقف إطلاق النار ومحادثات السلام».

وقال قنج: «في غضون أسبوع واحد، وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لا أساس لها ضد الصين في مجلس الأمن عدة مرات. وهذا أثبت أن ما تهتم به الولايات المتحدة ليس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو تعزيز التسوية السياسية للحروب والصراعات، بل استخدام هذا المجلس لمهاجمة وقمع الدول الأخرى والانخراط في تلاعب سياسي لخدمة أجندتها الخاصة».

وأضاف: «بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يجب على الولايات المتحدة أن تخجل وتشعر بالعار من أقوالها وأفعالها، وتحث الصين الولايات المتحدة على تغيير مسارها في وقت مبكر والمشاركة بشكل بناء في عمل مجلس الأمن».
(الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
حركة رجال الكرامة: لا نثق بالحكومة السورية لأن أفعالها تعارض أقوالها (الحدث)
lebanon 24
26/07/2025 11:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد في السويداء
lebanon 24
26/07/2025 11:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: تغيير النظام هو قرار الشعب الإيراني
lebanon 24
26/07/2025 11:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عون: لم نعد نريد ان نسمع اقوالا بل نريد افعالا
lebanon 24
26/07/2025 11:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:40 | 2025-07-26
03:30 | 2025-07-26
03:20 | 2025-07-26
03:05 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24