مبعوث صيني في الأمم المتحدة: على أميركا أن تخجل من أقوالها وأفعالها

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قال مبعوث صيني بالأمم المتحدة، الجمعة، إن على أن تخجل من اتهاماتها المتكررة التي لا أساس لها ضد في هذا الأسبوع.وقال قنج أمام : «الصين لم تبدأ الأزمة ، وليست طرفاً فيها. لم تقدم الصين قط أسلحة فتاكة لأي طرف في النزاع، ولطالما سيطرت بصرامة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار».وأضاف: «نحث الولايات المتحدة على التوقف عن إلقاء اللوم بشأن قضية وخلق المواجهة، وبدلاً من ذلك، بذل جهود ملموسة لتعزيز وقف إطلاق النار ومحادثات السلام».وقال قنج: «في غضون أسبوع واحد، وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لا أساس لها ضد الصين في مجلس الأمن عدة مرات. وهذا أثبت أن ما تهتم به الولايات المتحدة ليس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو تعزيز التسوية السياسية للحروب والصراعات، بل استخدام هذا المجلس لمهاجمة وقمع الدول الأخرى والانخراط في تلاعب سياسي لخدمة أجندتها الخاصة».وأضاف: «بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يجب على الولايات المتحدة أن تخجل وتشعر بالعار من أقوالها وأفعالها، وتحث الصين الولايات المتحدة على تغيير مسارها في وقت مبكر والمشاركة بشكل بناء في عمل مجلس الأمن».