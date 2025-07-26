قيادي في حماس يكشف نقطتين تعرقلان اتفاق غزة

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قال بشارة بحبح، رئيس لجنة العرب ، والذي لعب دوراً في مفاوضات ، إن المفاوضات لم تنهار ولكنها أُوقفت ومن الممكن استئنافها الأسبوع المقبل. كما طالب بحبح بإثبات مرونتها بإعلان طرح جديد منطقي على الملأ.وأضاف بحبح أن الوصول لاتفاق مازال ممكنًا إذ إن حركة حماس منفتحة على التفاوض، والخلاف حول خرائط انتشار في غزة يدور على عشرات الأمتار فقط.كما كشف قيادي كبير في حركة حماس، لشبكة "CNN" الأميركية، الجمعة، عن نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، وهما تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل في سجون إسرائيل، وجدول انسحاب القوات .وأضاف القيادي أن "حماس" قدمت مقترحين بشأن هذين الموضوعين للمفاوضين قبيل انسحاب وإسرائيل من المفاوضات، الخميس، اللتين اتهمتا الحركة بـ"التصرف بسوء نية".وتابع أن أحد المقترحين اللذين قدمتهما الحركة يتطلب من إسرائيل تبادل 2200 فلسطيني بسجون إسرائيل تختارهم "حماس" مقابل 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. (الحدث)