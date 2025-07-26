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عربي-دولي

قيادي في حماس يكشف نقطتين تعرقلان اتفاق غزة

Lebanon 24
26-07-2025 | 00:20
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قال بشارة بحبح، رئيس لجنة العرب الأميركيين، والذي لعب دوراً في مفاوضات الدوحة، إن المفاوضات لم تنهار ولكنها أُوقفت ومن الممكن استئنافها الأسبوع المقبل. كما طالب بحبح حماس بإثبات مرونتها بإعلان طرح جديد منطقي على الملأ.
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وأضاف بحبح أن الوصول لاتفاق مازال ممكنًا إذ إن حركة حماس منفتحة على التفاوض، والخلاف حول خرائط انتشار إسرائيل في غزة يدور على عشرات الأمتار فقط.

كما كشف قيادي كبير في حركة حماس، لشبكة "CNN" الأميركية، الجمعة، عن نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، وهما تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وجدول انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأضاف القيادي أن "حماس" قدمت مقترحين بشأن هذين الموضوعين للمفاوضين قبيل انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من المفاوضات، الخميس، اللتين اتهمتا الحركة بـ"التصرف بسوء نية".

وتابع أن أحد المقترحين اللذين قدمتهما الحركة يتطلب من إسرائيل تبادل 2200 فلسطيني بسجون إسرائيل تختارهم "حماس" مقابل 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. (الحدث)
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