مراجعة حكومية أميركية تؤكد عدم وجود سرقة للمساعدات من قبل "حماس"

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لم تجد مراجعة داخلية للحكومة أي دليل على سرقة حركة " " للمساعدات الإنسانية الممولة من في غزة على نطاق واسع، مما يتناقض مع مزاعم التي استُخدمت لتبرير دعم منظمة "غزة الإنسانية" الخاصة المثيرة للجدل التي تولت توزيع المساعدات في القطاع.وبحث التحليل، الذي أجرته الدولية (USAID)، في 156 حادثة إهدار واحتيال وإساءة استخدام أبلغت عنها منظمات شريكة بين تشرين الأول 2023 و أيار 2025ولم تجد مراجعة الحوادث، التي أوردتها وكالة " " للأنباء لأول مرة، أي ارتباطات مع جماعات خاضعة للعقوبات أو منظمات إرهابية أجنبية، وفقًا لعرض تقديمي اطلعت عليه شبكة CNN.وقال مصدر مطلع على التحليل، لـ CNN: "لم يكن هناك ما يشير إلى وجود خسارة منهجية بسبب تدخل حماس في توزيع المساعدات أو سرقتها أو تحويلها". (بالعربية)