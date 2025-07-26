غزة على طاولة نتنياهو: خيارات محدودة ومعضلة سياسية

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أفاد تقرير إسرائيلي، بأن الجيش سيقدم لحكومة المصغرة، الكابينيت، 3 خيارات لمواصلة الحرب في .وقالت القناة "i24NEWS" ، إنه في أعقاب تقارير عن انهيار محادثات غزة، سيقدم الجيش هذه الخيارات الثلاثة:صفقة النهاية، تشمل وقف كامل للقتال، في حال التوصل إلى اتفاق.تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وممارسة الضغط من الخارج، والاستنزاف الجوي، وممارسة النفوذ للضغط على .احتلال القطاع - خطوة واسعة النطاق تشمل دخول غزة والمعسكرات المركزية. معناها: خطر حقيقي على حياة الرهائن، وهذا معضلة أخلاقية صعبة لمجلس الوزراء الإسرائيلي. (سكاي نيوز)