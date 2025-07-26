هزّة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... ما هي قوّتها؟

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر، ولاية المدية الجزائريّة.



وأفاد في والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في ، أنّه تمّ تحديد مركز الهزة الأرضية على بعد 8 كيلومترات بلدية ميهوب في الولاية.