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عربي-دولي

هزّة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... ما هي قوّتها؟

Lebanon 24
26-07-2025 | 05:01
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ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر، ولاية المدية الجزائريّة.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، أنّه تمّ تحديد مركز الهزة الأرضية على بعد 8 كيلومترات شمال شرق بلدية ميهوب في الولاية.
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