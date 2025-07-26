Advertisement

عربي-دولي

بشأن "حماس".. هذا ما اعترف به تقريرٌ إسرائيليّ

Lebanon 24
26-07-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1396821-638891313529866593.jpg
Doc-P-1396821-638891313529866593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مصير الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة من خلال صفقة تؤدي إلى انهاء المعركة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
Advertisement
 
 
 
 
وحذر التقرير من "صفقة جزئية"، مشيراً إلى أن "عيوبها تفوق فوائدها"، مُنبهاً أيضاً من عودة حركة "حماس" إلى السلطة في غزة.
 
 
 
 
وذكر التقرير أنه ما يظهر منذ رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أميركا مؤخراً، هو أن إسرائيل تريد الوصول إلى اتفاق مؤقت ووقف لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد الوصول إلى عملية سلام إقليمية، وأضاف: "إسرائيل استجابت لطلب ترامب وأرسلت فريقاً لإجرا مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة حول اتفاق مؤقت لضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وجثث قتلى على عدة مراحل".
 
 
 
 
واعتبر التقرير أن حضور مشاركة دول المنطقة في المفاوضات يتحدّد بشكل أساسي في طرح إنهاء حرب غزة وإعادة الإعمار كبندٍ أساسي، مشيراً إلى أنه خلال وقف إطلاق النار ستكون هناك محادثات حول مرحلة إنهاء الحرب، مع تقديم ضمان من ترامب لحماس بأن الحرب لن تُستأنف ما دامت المفاوضات جارية".
 
 
 
 
التقرير ذكر أن "حماس" أدركت أن إسرائيل حريصة جداً على إبرام صفقة بسبب الضغط الأميركي، فيما وافق فريق التفاوض بتوجيه من رئيس الوزراء على العديد من التنازلات.
 
وخلال وقف إطلاق النار، سيتمركز الجيش الإسرائيلي على خطوط إنهاء الحرب، وستعود السكان في غزة إلى جميع أجزاء القطاع، وستدخل المساعدات الإنسانية وتُوزع فعلياً من قبل حماس التي ستعود للسيطرة على ما تبقى من غزة.

 
أيضاً، يجد التقرير أنه رغم التقدم العسكري الإسرائيلي في غزة، إلا أن المفاوضات تجري في ظروف صعبة، بينما "حماس" مع زالت تكتسب ثقة وأهمية، علماً أنها تتحدث مباشرة مع مسؤولين أميركيين رسميين.
 
 
مع هذا، فإن التقرير يقول إن لدى إسرائيل ورقة مهمة بيدها تتمثل بـ"إعادة الإعمار"، داعياً إلى أن تمسك إسرائيل بزمام تلك العملية بشكلٍ كامل والتأكد من أن "حماس" يجب ألا تكون جزءاً من هذه العملية. (24)
مواضيع ذات صلة
هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
lebanon 24
26/07/2025 23:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
lebanon 24
26/07/2025 23:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
lebanon 24
26/07/2025 23:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
lebanon 24
26/07/2025 23:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-07-26
15:34 | 2025-07-26
15:22 | 2025-07-26
15:04 | 2025-07-26
14:57 | 2025-07-26
14:32 | 2025-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24