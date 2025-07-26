بشأن "حماس".. هذا ما اعترف به تقريرٌ إسرائيليّ

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مصير الحرب بين وحركة " " في غزة من خلال صفقة تؤدي إلى انهاء المعركة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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وحذر التقرير من "صفقة جزئية"، مشيراً إلى أن "عيوبها تفوق فوائدها"، مُنبهاً أيضاً من عودة حركة "حماس" إلى السلطة في غزة.

وذكر التقرير أنه ما يظهر منذ رحلة إلى أميركا مؤخراً، هو أن إسرائيل تريد الوصول إلى اتفاق مؤقت ووقف لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنَّ الرئيس الأميركي يريد الوصول إلى عملية سلام إقليمية، وأضاف: "إسرائيل استجابت لطلب وأرسلت فريقاً لإجرا مفاوضات غير مباشرة مع حماس في حول اتفاق مؤقت لضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وجثث قتلى على عدة مراحل".

واعتبر التقرير أن حضور مشاركة دول المنطقة في المفاوضات يتحدّد بشكل أساسي في طرح إنهاء حرب غزة وإعادة الإعمار كبندٍ أساسي، مشيراً إلى أنه خلال وقف إطلاق النار ستكون هناك محادثات حول مرحلة إنهاء الحرب، مع تقديم ضمان من ترامب لحماس بأن الحرب لن تُستأنف ما دامت المفاوضات جارية".

التقرير ذكر أن "حماس" أدركت أن إسرائيل حريصة جداً على إبرام صفقة بسبب الضغط الأميركي، فيما وافق فريق التفاوض بتوجيه من رئيس الوزراء على العديد من التنازلات.

وخلال وقف إطلاق النار، سيتمركز الجيش على خطوط إنهاء الحرب، وستعود السكان في غزة إلى جميع أجزاء القطاع، وستدخل المساعدات الإنسانية وتُوزع فعلياً من قبل حماس التي ستعود للسيطرة على ما تبقى من غزة.





أيضاً، يجد التقرير أنه رغم التقدم العسكري الإسرائيلي في غزة، إلا أن المفاوضات تجري في ظروف صعبة، بينما "حماس" مع زالت تكتسب ثقة وأهمية، علماً أنها تتحدث مباشرة مع مسؤولين أميركيين رسميين.

مع هذا، فإن التقرير يقول إن لدى إسرائيل ورقة مهمة بيدها تتمثل بـ" "، داعياً إلى أن تمسك إسرائيل بزمام تلك العملية بشكلٍ كامل والتأكد من أن "حماس" يجب ألا تكون جزءاً من هذه العملية. (24)