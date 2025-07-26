29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن "حماس".. هذا ما اعترف به تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
26-07-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مصير الحرب بين
إسرائيل
وحركة "
حماس
" في غزة من خلال صفقة تؤدي إلى انهاء المعركة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.
Advertisement
وحذر التقرير من "صفقة جزئية"، مشيراً إلى أن "عيوبها تفوق فوائدها"، مُنبهاً أيضاً من عودة حركة "حماس" إلى السلطة في غزة.
وذكر التقرير أنه ما يظهر منذ رحلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إلى أميركا مؤخراً، هو أن إسرائيل تريد الوصول إلى اتفاق مؤقت ووقف لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنَّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يريد الوصول إلى عملية سلام إقليمية، وأضاف: "إسرائيل استجابت لطلب
ترامب
وأرسلت فريقاً لإجرا مفاوضات غير مباشرة مع حماس في
الدوحة
حول اتفاق مؤقت لضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وجثث قتلى على عدة مراحل".
واعتبر التقرير أن حضور مشاركة دول المنطقة في المفاوضات يتحدّد بشكل أساسي في طرح إنهاء حرب غزة وإعادة الإعمار كبندٍ أساسي، مشيراً إلى أنه خلال وقف إطلاق النار ستكون هناك محادثات حول مرحلة إنهاء الحرب، مع تقديم ضمان من ترامب لحماس بأن الحرب لن تُستأنف ما دامت المفاوضات جارية".
التقرير ذكر أن "حماس" أدركت أن إسرائيل حريصة جداً
على إبرام صفقة بسبب الضغط الأميركي، فيما وافق فريق التفاوض بتوجيه من رئيس الوزراء على العديد من التنازلات.
وخلال وقف إطلاق النار، سيتمركز الجيش
الإسرائيلي
على خطوط إنهاء الحرب، وستعود السكان في غزة إلى جميع أجزاء القطاع، وستدخل المساعدات الإنسانية وتُوزع فعلياً من قبل حماس التي ستعود للسيطرة على ما تبقى من غزة.
أيضاً، يجد التقرير أنه رغم التقدم العسكري الإسرائيلي في غزة، إلا أن المفاوضات تجري في ظروف صعبة، بينما "حماس" مع زالت تكتسب ثقة وأهمية، علماً أنها تتحدث مباشرة مع مسؤولين أميركيين رسميين.
مع هذا، فإن التقرير يقول إن لدى إسرائيل ورقة مهمة بيدها تتمثل بـ"
إعادة الإعمار
"، داعياً إلى أن تمسك إسرائيل بزمام تلك العملية بشكلٍ كامل والتأكد من أن "حماس" يجب ألا تكون جزءاً من هذه العملية.
(24)
مواضيع ذات صلة
هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
26/07/2025 23:35:16
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
26/07/2025 23:35:16
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
26/07/2025 23:35:16
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد يقرره "حزب الله" بشأن سلاحه!
26/07/2025 23:35:16
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تؤكد تبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء
Lebanon 24
إيران تؤكد تبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء
15:36 | 2025-07-26
26/07/2025 03:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات تبادل الأسرى
Lebanon 24
تقارير إسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات تبادل الأسرى
15:34 | 2025-07-26
26/07/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح ممرات إنسانية واستئناف إسقاط المساعدات على غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح ممرات إنسانية واستئناف إسقاط المساعدات على غزة
15:22 | 2025-07-26
26/07/2025 03:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تُقاطع أوروبا إسرائيل أكاديميا
Lebanon 24
هكذا تُقاطع أوروبا إسرائيل أكاديميا
15:04 | 2025-07-26
26/07/2025 03:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تستأنف عمليات إسقاط المساعدات على غزة
Lebanon 24
الإمارات تستأنف عمليات إسقاط المساعدات على غزة
14:57 | 2025-07-26
26/07/2025 02:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
هذا سبب وفاة زياد الرحباني
06:18 | 2025-07-26
26/07/2025 06:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
Lebanon 24
الموت خطف حياته.. زياد الرحباني "وداعاً"!
04:05 | 2025-07-26
26/07/2025 04:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
Lebanon 24
بعد وفاة زياد الرحباني... بيان لمستشفى "BMG" في الحمرا
09:27 | 2025-07-26
26/07/2025 09:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
Lebanon 24
تفاقمت حالته الصحيّة.. مصادر تكشف كيف أمضى زياد الرحباني أيّامه الأخيرة
08:32 | 2025-07-26
26/07/2025 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
Lebanon 24
حزنٌ كبير... ماذا حصل للسيّدة فيروز بعد تلقيها خبر وفاة إبنها زياد؟
10:22 | 2025-07-26
26/07/2025 10:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2025-07-26
إيران تؤكد تبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء
15:34 | 2025-07-26
تقارير إسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات تبادل الأسرى
15:22 | 2025-07-26
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح ممرات إنسانية واستئناف إسقاط المساعدات على غزة
15:04 | 2025-07-26
هكذا تُقاطع أوروبا إسرائيل أكاديميا
14:57 | 2025-07-26
الإمارات تستأنف عمليات إسقاط المساعدات على غزة
14:32 | 2025-07-26
وجهتها كانت إلى لبنان.. ضبط شحنة أسلحة في سوريا (صور)
فيديو
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
26/07/2025 23:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24