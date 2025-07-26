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100 غارة.. قصف إسرائيلي عنيف يطالُ غزة!

Lebanon 24
26-07-2025 | 06:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تنفيذ أكثر من 100 غارة على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وذكر الجيش في بيانه أنه "سلاح الجو قصف خلايا مسلحة وأنفاقاً قتالية وبنية تحتية عسكرية ومواقع صواريخ مضادة للدبابات ومخازن أسلحة".
 
 
كذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منصة أُطلق منها صاروخ مضاد للدبابات باتجاه قوات إسرائيلية في مدينة غزة.
 
 
 
 
 
 
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