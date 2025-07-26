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عربي-دولي
كان داخل غزة.. ماذا كشف "ضابط أميركي متقاعد"؟
Lebanon 24
26-07-2025
|
06:32
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قال ضابط أميركي مُتقاعد إنه "شاهد القوات
الإسرائيلية
وهي ترتكب جرائم حرب داخل غزة"، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفعه إلى الاستقالة من عمله في فرق تأمين نقاط التوزيع التابعة لما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع.
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وفي مقابلة عبر هيئة الإذاعة
البريطانية
"BBC"، قال الضابط المُتقاعد
أنتوني
أغيلار:
"شاهدت القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على حشود
الفلسطينيين
في نقاط توزيع المساعدات. كذلك، شاهدت قوات تطلق قذائف المدفعية على العزّل".
وأكد أغيلار أنه لم ير قط طوال سنين خدمته هذا المستوى من "الوحشية واستخدام القوة من دون تمييز، ومن دون ضرورة، ضد سكان مدنيين عزل يتضورون جوعاً".
ومنذ شهر أيار الماضي، سيطرت مؤسسة "غزة الإنسانية" على توزيع الغذاء في غزة تزامناً مع الحرب، وأقامت المؤسسة 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في
رفح
جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه.
ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع الأغذية، فيما رفضت منظمات عالمية التعاون مع مشروع المؤسسة واصفة إياه بـ"أداة لقتل الفلسطينيين".
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