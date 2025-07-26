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القوات الروسية تسيطر على قريتين جديدتين في أوكرانيا

Lebanon 24
26-07-2025 | 07:49
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أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك، في أوكرانيا.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة مالييفكا في دنيبروبتروفسك وزيليني هاي في مقاطعة دونيتسك.
 
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وبحسب بيان الدفاع الروسية فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان. (سكاي نيوز عربية)
 
 
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