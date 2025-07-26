القوات الروسية تسيطر على قريتين جديدتين في أوكرانيا

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وقالت إن قواتها سيطرت على بلدة مالييفكا في وزيليني هاي في مقاطعة دونيتسك. أعلنت سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك، في .وقالت إن قواتها سيطرت على بلدة مالييفكا في وزيليني هاي في مقاطعة دونيتسك.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق قريتي زيليوني غاي في دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".



وبحسب بيان الدفاع الروسية فقد بلغت خسائر القوات على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان. (سكاي نيوز عربية)