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عربي-دولي
إدانة أمّ بريطانيّة بتهمة قتل إبنها الرضيع
Lebanon 24
26-07-2025
|
10:32
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أُدينت أم بريطانيّة بتهمة القتل غير العمد، بعدما وقع طفلها البالغ من العمر 6 أشهر من السيارة.
وكانت أم الرضيع على شاطئ كلاكتون مع صديقتها وابنها الرضيع هاري، وأثناء انطلاق صديقتها بالسيارة، انقلبت المركبة واستقرت على سقفها، مما أدى إلى قذف الطفل من مقعده عبر نافذة مفتوحة بسبب عدم تثبيته بشكل صحيح في المقعد. (ارم نيوز)
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